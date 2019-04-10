В Киеве возле кладбища произошло тройное ДТП

Новости Украины: В Киеве возле Байкового кладбища Toyota протаранила два Aveo.

В Киеве напротив Байкового кладбища автомобиль неизвестной марки подрезал Toyota, а та, в свою очередь, протаранила Chevrolet Aveo, который отбросило в впереди стоящий Aveo.

Как сообщает Информатор, водитель Toyota рассказал, что он двигался в правой полосе по улице Гринченко, со стороны ТРЦ Ocean Plaza. На пересечении с улицей Владимира Брожко стояли два Chevrolet Aveo и третий автомобиль, водитель которого передумал совершать поворот налево и резко перестроился в правую полосу прямо перед Toyota. Водитель Toyota, пытаясь избежать столкновения, выехал в левую полосу и столкнулся с черным Chevrolet, которого по инерции отбросило в впереди стоящий Chevrolet голубого цвета.

В результате аварии никто не пострадал.

Все участники ДТП сообщили, что аварийную ситуацию создал, предварительно, серый Volkswagen Caddy, который скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины.