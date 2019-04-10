Новости Украины: В селе на Житомирщине ночью подожгли школу: сгорела кровля на площади 200кв м, повреждены классы.

В Службу спасения "101" в 23.20 вторника поступило сообщение о пожаре в здании ООШ I-III ступеней в с. Салы Черняховского района, расположенной 24 км от райцентра, который пожарным удалось ликвидировать спустя два часа, сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по ЧС.

"Первым пожар в помещении учебного класса школы заметил учитель, проживавший рядом. Вместе с крестьянами он пытался спасти из очага возгорания школьные вещи (парты, книги и т.д.). При этом во время пожара он получил травмы, однако от госпитализации отказался", - рассказали в среду утром в областном главке ГСЧС.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горящая кровля на площади 200 кв. м упала внутрь здания, кроме того горело три помещения. Очаг возгорания находился в одном из классов. Здание было под напряжением. Поэтому после того, как работники РЭС обесточили школу, спасатели смогли приступить к тушению пожара.

Для бесперебойной подачи воды бойцы ГСЧС проложили рукавную линию к ближайшему источнику воды, расположенному на расстоянии около 200м от очага возгорания.

"Пожар локализован в 00:25 и в 1:17 - ликвидирован. Огнем уничтожена кровля здания школы площадью 200 кв.м. Предварительная причина пожара – поджог", - сообщили в ГСЧС.