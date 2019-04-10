Поезд в Новоукраинке протаранил Chevrolet с мужчиной внутри

Новости Украины: В Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием локомотива поезда и легковушки.

Сегодня, 10 апреля, в Новоукраинке Кировоградской автомобиль въехал в локомотив. Водитель погиб на месте происшествия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие произошло около 7:45. Водитель автомобиля Chevrolet выехал на запрещающий сигнал семафора на железнодорожный переезд. Там легковушка столкнулась с локомотивом. От полученных телесных повреждений мужчина погиб в аварии.

Информацию о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в конце марта на Харьковщине пенсионерка бросилась под пассажирский поезд.