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В Полтаве откроют оздоровительный лагерь для семьей погибших на Донбассе

В Полтаве откроют оздоровительный лагерь для семьей погибших на Донбассе
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Проектная документация оздоровительного центра в Полтавской области будет стоить почти 10 тысяч евро.

Общественная организация "Сердца киборгов" планирует открыть в Полтавской области оздоровительный лагерь для семей лиц, погибших во время проведения боевых действий на востоке Украины. Об этом во время брифинга в Киеве 10 апреля сообщил глава ОО Анатолий Свирид, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы имеем мечту и желание сделать проект оздоровительного лагеря. На это уже в Полтавской области выделена земля, это 13 га, и там будет оздоровительный центр. Приглашаю неравнодушных людей и меценатов приобщаться, потому что мы хотим все сделать очень качественно, а это, конечно очень большие финансовые затраты", - заявил Свирид.

По словам главы ГО, только проектная документация оздоровительного центра в Полтавской области будет стоить почти 10 тысяч евро.

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"Мы хотим сделать это не для себя - для следующих поколений, поэтому это надо сделать очень качественно. Начнем с палаток в этом году, но дети уже смогут отдохнуть - дети, вдовы, матери погибших. Мы уже оздоровили 1100 человек за эти годы. конечно, это миллионы средств, поэтому будем обращаться к различным меценатам, чтобы реализовать этот проект", - отметил он.

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Полтавская область, Донбасс, Оздоровительный лагер, Анатолий Свирид, Сердца киборгов.
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