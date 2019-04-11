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Садовой: В парке им. Б.Хмельницкого во Львове построят гостиницу

Садовой: В парке им. Б.Хмельницкого во Львове построят гостиницу
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Строительство гостиницы Hilton согласовали на месте музея во львовском парке им. Богдана Хмельницкого.

Гостиница Hilton будет построена на месте закрытого музея в парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, сообщил городской глава Львова Андрей Садовой на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.

"Мы приняли решение: во Львове хотят построить гостиницу, кажется, Hilton. Там должна быть половина здания – классическая гостиница, половина здания – апарт-отель. Это должно быть здание высокого архитектурного уровня – произведение искусства", – сказал А.Садовой.

По его словам, застройщик согласился профинансировать реконструкцию парка отдыха и культуры им. Богдана Хмельницкого.

Согласно тексту решения от 20 сентября 2018 года, Львовский горсовет согласовал продажу земельного участка площадью 1,06 га по ул. Лыжвьярской, 1 во Львове ООО "Апартготель" за 18,52 млн грн.

Согласно градостроительным условиям, высота здания не должна превышать 34 м. Площадь застройки составляет ориентировочно 1,6 тыс. кв. м. Общая площадь апартаментов – 8,3 тыс. кв. м, что составляет 157 апартаментов. Инфраструктура объекта также будет включать подземный паркинг площадью 1,4 тыс. кв.м.

ООО "Апартготель" создано в 2016 году. По данным Единого госреестра, участниками компании являются Ростислав Заремба, Степан Стойко (у каждого – 49,3%) и Роман Попко (1,3%).

Уставный капитал компании на апрель-2019 составляет 5,07 млн грн.

Во Львове временно включили тепло

Ранее совладелец гостиницы Hilton в Киеве Борис Фуксман сообщал, что расширение сети Hilton пока не планируется из-за слабого потока иностранных и внутренних туристов.

Пятизвездочная гостиница Hilton Kyiv, ставшая первой гостиницей компании Hilton Worldwide и сети Hilton Hotels & Resorts в Украине, открыта 26 марта 2014 года.

Бренд Hilton Hotels & Resorts - один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основанный в 1919 году - на март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.

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Львов, Гостиница, Хилтон, Андрей Садовой.
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