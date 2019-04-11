В Ровенской области неизвестные выбросили тысячу буханок хлеба

Новости Украины: В Ровенской области возле международной трассы выбросили тысячи буханок хлеба с плесенью. На буханках видна львовская маркировка.

В Радивиловском районе Ровенской области возле международной трассы Киев-Чоп неизвестные выбросили тысячу буханок хлеба с одной из львовских пекарен, сообщает Ривне 1.

Когда это произошло, по информации СМИ, точно не известно. Нашли горы испорченного хлеба местные аграрии, которые начали здесь полевые работы. Судя по датам изготовления - продукции уже не один месяц и производили ее во Львове. Сколько времени лежит этот хлеб - в селе никто не знает.

"В сельском совете - в шоке. К львовскому мусору на своих полях они уже привыкли. Перевозчики ранее уже выбрасывали здесь горы отходов жителей Львова. А вот хлеб здесь видят впервые. Даже не догадываются, куда теперь его девать", - сообщает издание.

В полиции зафиксировали два обращения от граждан. Теперь разбираются, чей хлеб и кто его здесь оставил. Как сообщалось, врачи назвали норму употребления хлеба в день.