Под Киевом задержали российского "вора в законе"

Новости Украины: В Киевской области 10 апреля правоохранители задержали российского "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".

Полицейские на Киевщине задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Работники департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного "немощного" - российского "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", который, по данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации", - написал Аброськин.

Представитель полиции рассказал, что "Батыр Бухарский" был коронован в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок он являлся доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. "Купил" себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - добавил Аброськин.