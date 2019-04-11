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Под Киевом задержали российского "вора в законе"

Под Киевом задержали российского "вора в законе"
10:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киевской области 10 апреля правоохранители задержали российского "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский".

Полицейские на Киевщине задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Работники департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного "немощного" - российского "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", который, по данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации", - написал Аброськин.

Представитель полиции рассказал, что "Батыр Бухарский" был коронован в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок он являлся доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

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"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. "Купил" себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - добавил Аброськин.

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Киевская область, Полиция, Криминал, Вор в законе.
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