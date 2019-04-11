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Обнародовано вывод Суда о переименовании Днепропетровской области

Обнародовано вывод Суда о переименовании Днепропетровской области
12:00 Сегодня Телеграф interfax.com.ua www.unian.net

Новости Украины: Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области.

В Верховную Раду поступил вывод Конституционного Суда (КС) Украины к законопроекту о внесении изменений в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую (№9310-1), сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Прошу комитет по правовой политике и правосудию рассмотреть этот вывод и подготовить вопрос для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады", - сказал А.Парубий на пленарном заседании парламента в четверг. Спикер сообщил, что народным депутатам на столах регистрации раздали вывод КС.

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При этом он отметил, что Верховная Рада может предварительно одобрить (принять в 1-м чтении) законопроект не ранее, чем через 7 дней после предоставления нардепам вывода КС.

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