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Во львовском саду массово отравились дети

Во львовском саду массово отравились дети
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Во Львове пятеро детей госпитализированы с пищевыми отравлениями, их детсад приостановил работу.

Пятеро детей, воспитанников одного детского сада во Львове, госпитализированы с пищевыми отравлениями, сообщает главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) во Львовской области.

"Установлен факт госпитализации 5-х воспитанников яслей-детсада №168 Львовского горсовета… Один ребенок находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

У четырех детей установлен диагноз "острая кишечная инфекция", а у двоих детей – "острая кишечная инфекция" и "ротавирусный энтерит". Состояние всех больных – средней тяжести.

Во Львове в детском саду отравились дети

В настоящее время время детсад приостановил работу, начато эпидрасследование причин возникновения вспышки.

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Львов, Детский сад, Инфекция, Массовое отравление.
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