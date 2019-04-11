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Работник тракторной бригады выстрели в голову 13-летнему школьнику

Работник тракторной бригады выстрели в голову 13-летнему школьнику
16:02 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: На Днепропетровщине случился инцидент с выстрелом в голову 13-летнему школьнику.

В Томаковском районе Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого, который выстрелил в голову 13-летнему школьнику из пневматического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Днепропетровской области.

“Преступление произошел 10 апреля около 3-х ночи. В Томаковское отделение полиции поступило сообщение, что несовершеннолетнего ученика 7-го класса доставлено в районную больницу с предварительным диагнозом: “огнестрельное ранение левой височной области”, — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 9 апреля вечером мальчик пришел на тракторную бригаду, где в помещении сторожа между ним и 26-летним работником бригады произошел конфликт. По словам задержанного, мальчик не слушался, на замечания не реагировал. Тогда он решил его напугать и выстрелил из пневматического оружия.

Правоохранители задержали подозреваемого и объявили о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины ( “Умышленное тяжкое телесное повреждение”). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 4 апреля на Днепропетровщине мальчик 2003 года в Желтых Водах Днепропетровской области по неосторожности упал в заброшенный карьер.

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Днепропетровская область, Стрельба, Школьник, Пневматическое оружие.
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