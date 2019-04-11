На Донбассе с начала 11 апреля ранены сразу 8 бойцов ВСУ

Новости Украины: Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков.

В период времени с начала суток четверга до 18.00 боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них трижды - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, вследствие чего восемь украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

В течение дня в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 раз обстреляли украинские опорные пункты: из 120мм минометов - у н.п. Новоселовка; из 82 мм минометов, ПТРК, вооружения БМП, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у с.Павлополь; из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов - около н.п. Лебединское; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также вблизи н.п. Лебединское; дважды из АГС и стрелкового оружия - в районе н.п. Водяное; из АГС и стрелкового оружия - в районе н.п. Павлополь; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки; из ПТРК и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Новотроицкое.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Екатериновка", - добавили в пресс-центре штаба ООС.