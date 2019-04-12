Работники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел возле Ясиноватой

Новости Украины: Бригада должна была отремонтировать трубопровод, поврежденный в результате боевых действий.

Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки Ясиноватского района, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Компания получила сегодня подтверждение режима тишины и должна была отремонтировать напорный трубопровод Южнодонбасского водовода, который накануне был поврежден в результате боевых действий. Но, несмотря на договоренности, как только ремонтники приступили к работе, начался обстрел", - написал А.Куць на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он назвал такие действия недопустимыми и обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дать им надлежащую оценку.

"Агрессивные действия пророссийских боевиков в настоящее время ставят под угрозу обеспечение нормального водоснабжения Покровского, Селидовского, Добропольского районов, а также ограничение подачи воды из канала для Мариуполя", - отметил глава Донецкой ОВГА.

По его словам, рока не устранят повреждения, не будут работать Карловская и Великоанадольская фильтровальные станции.

"Вода людям в указанных районах и населенных пунктах будет подаваться по графику, определенный "запас прочности" у нас есть – резервуары заполнены", - указал А.Куць.

В свою очередь, как сообщает полиция Донецкой области, накануне, 11 апреля, около 17:00 боевики обстреляли пос.Орловка Ясиноватского района.

В полицию обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что в результате обстрела повреждено окно в ее доме.

"Мины, которые прилетели со стороны оккупированной территории, взорвались на ул.Елагина. Повреждены дома, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделение полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.