Прокуратура установила анкетные данные правоохранителей, работавших в Крыму на момент оккупации

Новости Украины: Прокуратурой Крыма осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств совершения бывшими работниками 16 правоохранительных органов.

Прокуратура АР Крым установила анкетные данные более 21 тысячи человек, которые на момент оккупации полуострова работали в правоохранительных органах АР Крым и г. Севастополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Следственным отделом прокуратуры АР Крым установлены полные анкетные и другие учредительные данные всех сотрудников правоохранительных органов, а это более 21 тыс. человек, которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в правоохранительных органах АР Крым и г. Севастополя.

В отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование в ходе которого принимаются все необходимые меры для получения доказательств возможной причастности к совершению государственной измены или других преступлений и принятие законного решения по каждому работнику вышеупомянутых правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Прокуратурой осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств совершения бывшими работниками 16 правоохранительных органов АР Крым и г. Севастополя (Прокуратура, МВД, ДМС, ГПтС, ГФИ и др.) Уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).