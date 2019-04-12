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Прокуратура установила анкетные данные правоохранителей, работавших в Крыму на момент оккупации

Прокуратура установила анкетные данные правоохранителей, работавших в Крыму на момент оккупации
15:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Прокуратурой Крыма осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств совершения бывшими работниками 16 правоохранительных органов.

Прокуратура АР Крым установила анкетные данные более 21 тысячи человек, которые на момент оккупации полуострова работали в правоохранительных органах АР Крым и г. Севастополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Следственным отделом прокуратуры АР Крым установлены полные анкетные и другие учредительные данные всех сотрудников правоохранительных органов, а это более 21 тыс. человек, которые на момент оккупации полуострова работали на разных должностях в правоохранительных органах АР Крым и г. Севастополя.

В отношении этих лиц осуществляется досудебное расследование в ходе которого принимаются все необходимые меры для получения доказательств возможной причастности к совершению государственной измены или других преступлений и принятие законного решения по каждому работнику вышеупомянутых правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

 

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Прокуратурой осуществляется досудебное расследование в ряде актуальных уголовных производств совершения бывшими работниками 16 правоохранительных органов АР Крым и г. Севастополя (Прокуратура, МВД, ДМС, ГПтС, ГФИ и др.) Уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

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АР Крым, Прокуратура, Правоохранительные органы, Оккупация.
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