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Открыт первый банк грудного молока в Украине

Открыт первый банк грудного молока в Украине
08:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины: Первый украинский банк грудного молока при поддержке местных властей открылся в Киеве.

В Перинатальном центре Киева появился первый в Украине Банк грудного молока, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Несложно представить, какое значение приобретает кормление грудным молоком, когда речь идет о недоношенных детях, о детях с критически малым весом, о детях, появившихся на свет слабыми и больными", - рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Он добавил, что на создание Банка грудного молока из столичного бюджета выделили 9 млн грн.

Отмечается, что согласно международным исследованиям, благодаря грудному молоку выживаемость преждевременно рожденных детей увеличивается в 8 раз, продолжительность пребывания в условиях стационара – в 2 раза.

Также уменьшается необходимость применения медикаментов. С другой стороны, матери детей, которые рождены раньше срока или больных новорожденных, очень часто сталкиваются с проблемами в инициировании лактации. Есть ситуации, когда из-за сложности состояния матери (сложная операция, болезнь, прием несовместимых с грудным вскармливанием лекарств, тяжелые инфекции) кормление собственным молоком является невозможным или опасным.

В таких случаях обеспечить уязвимых детей более безопасным и полноценным источником питания, чем смесь, способное донорское грудное молоко.

Дети, которые употребляют донорское молоко вместо смеси, с меньшей вероятностью страдают опасными болезнями (некротический энтероколит, сепсис, ретинопатия), уменьшается риск непереносимости коровьего белка, задержки опорожнения желудка и т.п. Доказано, что дети, которые в начале жизни получают донорское молоко, а не искусственную смесь, имеют лучшие показатели иммунитета, состояния кишечно-желудочной системы, нервной системы и даже интеллекта.

"Именно с учетом этих данных было принято решение об открытии первого столичного Банка грудного молока на базе Перинатального центра г. Киева, в котором рождаются около 80% всех недоношенных маленьких киевлян с критически низкой массой тела", – пояснил Н.Паворозник.

В таком Банке донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, которые имеют в этом потребность по назначению врача. Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе (начиная с обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранение максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения).

Воспользоваться Банком грудного молока могут пациенты стационара Перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога.

Донором молока может стать только здоровая женщина в период лактации, кормящая собственного ребенка и решившая делиться молоком с младенцами, которые в нем нуждаются. Для сдачи необходимо пройти специальные обследования, обязательное собеседование и анкетирование со специалистом Банка грудного молока относительно образа жизни, истории инфекционных болезней, текущего состояния здоровья, а также сдает необходимые анализы.

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Киев, Молоко, КГГА, Банк грудного молока.
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