В центре Львова горел ТЦ Магнус

Новости Украины: В центре Львова десятки спасателей тушили пожар в торговом центре.

В центре Львова, на улице Госпитальная, десятки спасателей тушили пожар в торговом центре (ТЦ Магнус - ред.).

Как сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, информацию о пожаре спасатели получили в 7.52.

Возгорание возникло на 1-м на 2-м этажах пятиэтажного торгового центра.

Ликвидацию пожара спасатели осуществляли извне с помощью автолестниц. Пожар был ликвидирован 8.10. Огнем уничтожены гипсокартонные стены на площади 20 кв. м, подвесной потолок на площади 25 кв. м, два окна. Частично сгорели товары в детском магазине.

К ликвидации пожара привлекались 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.