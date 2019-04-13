Отголоски 90-х: полиция пресекла захват аграрного кооператива

Новости Украины: В Киевской области неизвестные с автоматами и ружьями пытались захватили аграрный кооператив.

В Киевской области неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Ольшанского сельского совета. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.

Сегодня утром на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что неизвестные люди пытаются силой захватить земли и снять с должности председателя сельского совета в селе Ольшанское, что в Васильковском районе.

По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции. Установлено, что группа мужчин в количестве 50 человек, одетые в балаклавы и камуфляжную форму, собрались возле административного здания СПК "Новоселицкое". С документами, которые вызывают сомнения в их законном происхождении, они пытаются захватить аграрное предприятие.

Охрану общественного порядка возле сельсовета обеспечивает личный состав местной полиции и бойцы-миротворцы.

По факту неправомерных действий группы лиц открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей.