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На Донбассе опять стреляют: Позиции ВСУ обстреливались 6 раз

На Донбассе опять стреляют: Позиции ВСУ обстреливались 6 раз
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"Позиции Объединенных сил обстреливались: из минометов калибра 82мм - в районе населенного пункта Новотроицкое; из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе населенного пункта Авдеевка", - отметили в штаб ООС.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" – подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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