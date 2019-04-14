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На Львовщине создадут национальный парк "Бойковщина"

На Львовщине создадут национальный парк "Бойковщина"
03:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Создание национального парка позволит усилить экологию Карпат.

Во Львовской области, в Турковском районе, с целью сохранения уникальных лесов будет создан национальный природный парк "Бойкивщина". В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Напоминается, что, согласно указу президента от 11 апреля, в Турковском районе будет создан национальный природный парк общей площадью 12 тыс. 240 га. Как пояснил Семерак, национальный природный парк создается с целью сохранения уникальных вековечных лесов, расположенных на этих территориях.

"Создавая новые национальные природные парки, Украина постепенно приближается к стандартам стран Европейского Союза, где заповедными являются около 15-18% территории. В Украине эта цифра, учитывая подписанные президентом указы от 11 апреля, достигает всего около 7%. Львовская область имеет уникальную природу, в частности, первозданные леса. Сейчас мы предоставляем этим территория природоохранный статус. Это позволит усилить экологический каркас экосети Карпат и позволит совместить природоохранные территории Украины с сетью Natura 2000 Польши", - пояснил Семерак.

Часть территорий будущего парка - это объекты всемирной природоохранной Изумрудной сети. Это сеть территорий особого природоохранного значения, важных для сохранения биоразнообразия в странах Европы и некоторых странах Африки, которая действует с 1998 года. В частности, в районе НПП "Бойкивщина" - более 30 видов редких травянистых растений. До этого времени на территории Львовской области функционировали 377 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 158,3 тысячи гектаров. В 2018 году в области создали 19 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 189 гектаров.

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Всего в 2019 году во Львовской области запланировано создание еще 14 природоохранных объектов площадью 12 тыс. 469 га. В пресс-службе Минэкологии сообщили, что Natura 2000 - сеть охранных участков, центральный элемент в охране биоразнообразия на территории стран-членов Европейского Союза. Элементами сети являются типы природных сред (Special Areas of Conservation), редкие и такие, которые находятся под угрозой исчезновения или разрушения.Сеть охватывает девять биогеографических регионов: Альпийский, Атлантический, Черноморский, Бореальный, Континентальный, Макаронезийский, Средиземноморский, Паннонский и Степной. 

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Львов, Львовщина, Парк, Национальный парк, Бойковщина.
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