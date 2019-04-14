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Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала

Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Задержаны трое украинцев, которые пытались провезти в Беларусь почти тонну сала.

Возле украинско-белорусской границы пограничники задержали трех местных жителей Шацкого района без документов, которые двумя подводами перевозили 28 мешков сала. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 апреля.

"Сейчас подводы и 800 килограммов сала изъяты установленным порядком представителями Национальной полиции", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, на нарушителей составили административные протоколы по статьям "нарушение пограничного режима" и "незаконное пересечение государственной границы Украины".

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Беларусь, Сало, ГСЧС, Поводья.
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