Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала

Новости Украины: Задержаны трое украинцев, которые пытались провезти в Беларусь почти тонну сала.

Возле украинско-белорусской границы пограничники задержали трех местных жителей Шацкого района без документов, которые двумя подводами перевозили 28 мешков сала. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 апреля.

"Сейчас подводы и 800 килограммов сала изъяты установленным порядком представителями Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на нарушителей составили административные протоколы по статьям "нарушение пограничного режима" и "незаконное пересечение государственной границы Украины".