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Штаб ООС: Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Штаб ООС: Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ
08:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли украинские позиции, никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза)…Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз: из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотроицкое; из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - четыре раза в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское" - - отметили в штаб ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Новоолександровка и Южное.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены, пятеро - получили ранения.

Напомним, в украинской армии появится новая награда - медаль "За жертву крові в боях за свободу України". Количество и степень тяжести ранений будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали или планке - белая или серебряная веточка для легких ранений, желтая или золотая - для тяжелых. На медальной ленте могут находиться одновременно максимум три веточки разных цветов, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за самое тяжелое ранение.

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Все по теме:

Боевики, ВСУ, Обстрелы, Позиции, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС.
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