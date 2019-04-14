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В Киеве кварталы вокруг "Олимпийского" заполнены полицией

В Киеве кварталы вокруг "Олимпийского" заполнены полицией
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве возле НСК "Олимпийский", где в 14.14 14 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко приедет на дебаты, оцепила полиция.

Территория вокруг НСК "Олимпийский", где один из кандидатов в президенты Петр Порошенко сегодня анонсировал дебаты. оцеплена полицией.  Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Пока все кварталы заполнены полицией. Очень их много. Ооочень", - написал он. 

Накануне кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти 14 апреля на дебаты на НСК "Олимпийский".

Зеленский настаивает на том, что дебаты должны состояться 19 апреля. Тем не менее, Порошенко продолжает подготовку к дебатам. На своей странице в Facebook он запустил счетчик, который отсчитывает время до их начала - 14 часов 14 минут.

Напомним, кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" и 14 и 19 апреля, но при условии, что эти дебаты не будут совпадать с официальным временем дебатов в эфире "Общественного". Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требование закона.

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Киев, НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Оцепила полиция.
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