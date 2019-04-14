Во Львове боец батальона полиции установил Нацрекорд Украины

Новости Украины: Во Львове боец батальона полиции особого назначения "Львов" пробежал полумарафон и преодолел 21 км в бронежилете и установил Национальный рекорд Украины.

Во Львове сегодня боец батальона полиции особого назначения "Львов" установил Национальный рекорд Украины. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, капитан полиции Зореслав Каинский стал первым участником полумарафона и преодолел 21 км в бронежилете.

Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. В нем приняли участие более 2 тыс участников.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня во Львове состоялся "Run the World Львовский полумарафон".

Напомним, жительница Киева 15-летняя Елена Корзенюк стала рекордсменкой Украины по длине волос. Длина волос юной киевлянки составляет 235 сантиметров. Девушка получила официальный статус рекордсменки и документы, подтверждающие ее рекорд. Представители Национального реестра рекордов Украины планируют обратиться во всемирную Книгу Рекордов Гиннеса. Мировым рекордсменом самых длинных детских волос на текущий момент является аргентинская школьница с волосами в 170,5 см.