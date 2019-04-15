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На Харьковщине в ДТП погиб майор полиции

На Харьковщине в ДТП погиб майор полиции
05:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: 13 апреля погиб майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП.

В ДТП под Харьковом автомобиль Mitsubishi въехал в столб: водитель, майор полиции, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Змиевского отдела полиции Харьковской области.

"13 апреля начальник сектора превенции патрульной полиции Змиевского ОП ГУНП в Харьковской области майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП, которое произошло в Дергачевском районе Харьковской области. Евгению Колеснику было 37 лет. Без отца осталась маленькая дочь. Евгений с достоинством нес службу в рядах полиции. Для нас он навсегда останется принципиальным и отзывчивым полицейским, хорошим другом и коллегой, — говорится в сообщении.

Относительно подробностей, то, как рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 апреля в 20:48 поступило сообщение о том, что в селе Двуречный Кут на трассе Харьков-Ахтырка автомобиль Mitsubishi въехал в столб.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что водитель, совершая обгон, не справился с управлением. В результате совершил наезд на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте", - пояснили в отделе.

Как стало известно, транспортное средство поставлено на штрафную Дергачевского отдела полиции: "Следователем решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются".

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ДТП, Харьковщина, На Харьковщине ДТП, Евгений Колесник, Погиб майор полиции.
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