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Штаб ООС: на Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

Штаб ООС: на Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь
05:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Жителям населенных пунктов Екатериновка и хутор Вольный, находящихся на линии соприкосновени, доставили гуманитарную помощь, а так же к ним приехали медики.

На Донбассе местным жителям раздали гуманитарную помощь, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Военнослужащие группы гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Екатериновка и хутор Вольный, находящихся на линии соприкосновения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В информации отмечается, что жители получили наборы, в которых было сало, мясо, масло, мука, консервы и чай. Семьи, у которых есть дети, получили пакеты, сформированные в зависимости от того, какого возраста ребенок. Также людям раздали свежую прессу и армейские пайки.

"Также в этот день к Вольному и Екатериновке прибыли и медики. Они осмотрели местных и выдали им медикаменты. Именно для проведения гуманитарной акции военнослужащие Объединенных сил запросили режим тишины", – подчеркнули в штабе.

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Украина, Гуманитарная помощь, Донбасс, Новости Украины, Екатериновка, Штаб ООС, Хутор Вольный, Военнослужащие группы.
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