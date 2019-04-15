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В Харьковской область сгорел дотла храм УПЦ МП

В Харьковской область сгорел дотла храм УПЦ МП
09:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот

Новости Украины: В Харьковской области сгорела храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инцидент случился в воскресенье, 14 апреля, в городе Люботин Харьковской области. Там пожар охватил Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Во время пожара в храме обрушился купол. Момент разрушения очевидцы сняли на видео.

По данным ДСНС Харьковской области, сообщение о возгорании храма на улице Чудновского, 11 они получили в 18:10. До 19:40 пожарным удалось остановить распространение огня.

По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения. К ликвидации пожара было привлечено 6 спасательных подразделений.

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Информации о пострадавших во время пожара нет. Когда пожарные приехали на вызов, храм был уже закрыт. Служба закончилась в 15:30. Купол начал гореть и со временем обрушился. Причины возникновения пожара в храме пока неизвестны.

Известно, что храм был построен 1890 году. Во времена Второй мировой войны он был разрушен и реконструирован в 1975 году.

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Пожар, УПЦ МП, Храм, ГСЧС.
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