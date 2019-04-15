В Ровенской области пьяный водитель протаранил два полицейских автомобиля

Новости Украины: В Ровенской области пьяный водитель устроил гонки с полицией и травмировал двух правоохранителей.

На Ровенщине 15 апреля около 3:20 водитель-нарушитель, скрываясь от полиции, повредил два служебных авто и травмировал двух правоохранителей.

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области Антон Крук, экипаж патрульных полицейских попытался остановить автомобиль BMW на иностранной регистрации, водитель которого нарушал правила движения и создавал аварийную обстановку. Водитель-нарушитель на требование остановиться не реагировал и наоборот увеличил скорость движения. Местами, как говорит Крук, она доходила до 200 километров в час.

Для помощи полицейским, которые преследовали нарушителя, подключилась другая группа патрульных. Она на автомобиле начала следовать перед BMW и пыталась его остановить. Водитель-нарушитель ударил своим авто полицейский автомобиль, ехавший впереди, резко развернулся и ударил машину правоохранителей, что ехала позади. После этого полицейские использовали табельное оружие.

"Стреляли только по колесам", - говорит Антон Крук. Водитель-нарушитель задержан.

У него обнаружили признаки опьянения. Во время задержания получили травмы двое полицейских и сам пассажир BMW. Всех госпитализировали. В салоне машины водителя-нарушителя обнаружили стартовый пистолет с признаками переработки для отстрела резиновыми пулями. Подробности выясняются.