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В Славянске задержали боевика т.н. "ДНР"

В Славянске задержали боевика т.н. "ДНР"
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Славянске задержали боевика из банды "Гром"

В Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ из состава Объединенных сил задержан боевик незаконного вооруженного формирования "Гром".

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В течение года был проведен сбор сведений и документирование участия гражданина в деятельности силового блока незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". В результате чего на днях в Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ из состава Объединенных сил мужчина был задержан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дончанин принимал участие в деятельности управляемого из РФ незаконного вооруженного формирования "Гром", которое дислоцировалось в г. Харцызск и было создано российскими кураторами одним из первых на временно оккупированной территории Украины.

До войны задержанный боевик занимался предпринимательской деятельностью, а с началом боевых действий, как он объяснил, его заставили присоединиться к НВФ пророссийские боевики. При этом задержанный ранее кичился принадлежностью к преступной группировке, демонстрируя в соцсетях фото с оружием в руках.

По информации пресс-службы, мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Материалы досудебного расследования направлены в суд, сообщают в штабе ООС.

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СБУ, ГПСУ, Славянск, ДНР, ОРДО, ООС.
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