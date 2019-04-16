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Черкасская горе-мать не навещает своих детей (Видео)

Черкасская горе-мать не навещает своих детей (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф по материалам сайта 18000.com.ua 18000.com.ua

Новости Украины: Мама, у которой соцслужбы забрали двоих сыновей за ненадлежащее воспитание, не пытается контактировать со своими детьми и не желает проходить реабилитацию.

Скандальная история о молодой горе-матери из Черкасс облетела Сеть и взбудоражила всю Украину. После опубликованных снимков квартиры, в которой жили она и ее два годовалых ребенка, в адрес девушки посыпалась жесткая критиков пользователей.

Решение забрать обеих мальчиков у 21-летней мамы последовало после того, как работники полиции направили дело в Службу по делам детей Черкасского городского совета. Тогда представители ведомства заявили, что если девушка не подаст заявление, чтобы устроить старшего сына в санаторий, а младшего в реабилитационный центр, детей у нее заберут. Родная мать ничего не захотела предпринять, и в результате ее бездействия малышей забрали.

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Руководство Службы по делам детей прокомментировало, насколько ситуация изменилась за последний месяц, пока тянется эта ужасающая история. Оказывается, как утверждает руководитель ведомства Светлана Шишлюк, горе-мать очень проблемная и не желает выходить на контакт как со специалистами реабилитационного центра, так и со своими родными сыновьями. Девушка не реагирует на приглашения со стороны Службы, не планирует навещать детей. А недавно ее заметили распивающей алкоголь в компании неопределенных лиц. По мнению представительницы Службы, забирать малышей она не планирует.

На данный момент младший ребенок находится в Доме ребенка. Старший 4-летний брат сейчас в Центре социально-психологичной реабилитации для детей. Ранее в соцсетях активисты просили материальной помощи для малышей. Ведь у мальчиков не хватает нормальной одежды, а младшему необходимы средства гигиены и специальное питание. Сама мать еще при встрече с полицией обещала исправиться и навести порядок в квартире при условии, что ей помогут.

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Напомним, о неблагополучной семье узнали после того, как люди увидели старшего мальчика, одиноко прогуливающегося вдоль оживленной трассы города. После расспросов и вызова полиции удалось отыскать дом и квартиру, в которой обнаружили второго малыша, который находился в катастрофических антисанитарных условиях. Соседи утверждали, что вместе с малышами и их мамой проживает еще и бабушка, которая злоупотребляет алкоголем. Дело об этой семьи было передано в ювенальную службу.

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Дети, Алкоголь, Полиция, Черкассы, Центр, Мама, Дело, Реабилитация, Психолог, Служба, Социальная служба.
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