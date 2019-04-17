МИД РФ считает, что трибунал ООН не в праве рассматривать дело о нападении в Азове

Новости Украины: В МИД РФ заявили, что суд ООН не имеет юрисдикции в деле о нападении РФ на Азове.

В российском министерстве иностранных дел заявляют, что у Международного трибунала ООН нет юрисдикции для рассмотрения дела в отношении нападения РФ на украинских моряков на Азове.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - утверждают в российском министерстве.

Также в МИД РФ заявили, что "не усматривают в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. ".

В российском ведомстве утверждают, что процессуальные права украинских моряков "неукоснительно соблюдаются".

"Они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", - отмечают в МИД РФ.

Также в ведомстве считают, что международное судебное разбирательство "не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа".

МИД РФ призвал украинскую сторону "вместо инициированного ею судебного разбирательства провести такую консультацию (относительно урегулирования вопроса захваченных РФ моряков - Ред.) между сторонами".