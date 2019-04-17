Второй тур: Спасатели проверяют безопасность на участках по всей стране

Новости Украины: Перед вторым туром спасатели проверяют участки и проводят учения.

Накануне второго тура выборов Президента Украины спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В воскресенье, 21 апреля, состоится второй тур выборов Президента Украины. Для того чтобы обеспечить должный уровень безопасности избирателей, по всей стране инспекторы ГСЧС проводят дополнительные инструктажи с председателями избирательных участков по соблюдению требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

В частности, спасатели городов Счастье, Лисичанск и Новоайдарского района Луганской области отработали действия по ликвидации условного пожара, спасению и оказанию медицинской помощи потерпевшему, а также действия в случае отключения на избирательном участке электроснабжения.

А в Краматорске спасатели совместно с представителями экстренной медицинской помощи провели тактико-специальные учения в здании горсовета, где планируется разместить окружную избирательную комиссию.

"Такая работа проводится в каждом регионе страны для того, чтобы обеспечить всем участникам избирательного процесса безопасные условия для волеизъявления", - отметили в МВД.