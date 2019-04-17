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Ситуация на фронте: боевики девять раз открывали огонь, двое военных ранены

Ситуация на фронте: боевики девять раз открывали огонь, двое военных ранены
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Боевики НВФ 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями вооружения - минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших войск: из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово; из минометов калибра 120 мм - в близи села Талаковка; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в у города Марьинка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Широкино; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Лебединское; из стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое" - отметили в штаб ООС.

Ситуация в зоне ООС: боевики пять раз нарушили режим тишины, без потерь

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты хутор Вильный и поселок Зайцево.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, четверо - получили ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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