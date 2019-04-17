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Экс-боевик "Л/ДНР" "Малая" сдалась украинским правоохранителям

Экс-боевик "Л/ДНР" "Малая" сдалась украинским правоохранителям
16:00 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Донецкой области в местную полицию сдалась бывший боевик по кличке "Малая".

В Донецкой области бывшая наёмница незаконного вооруженного формирования по прозвищу "Малая" сдалась в полицию и сейчас сотрудничает с полицией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Женщина поступила в незаконное вооруженное формирование в 18 лет ради денег. Наемница с позывным "Малая" дежурила на блокпосту в Ясиноватой, а затем охраняла захваченное административное здание. Сейчас участница НВФ сотрудничает с полицией. в 2015 году 18-летняя жительница Украинска, будучи беременной, вместе со своей знакомой отправилась в г. Донецк. Там подружка "потерялась", а девушка поступила в бандформирование "Восток". Ей выдали военную форму, позывной "Малая" и отправили в город Ясиноватая", - говорится в сообщении.

Женщину возили на полигон, где она тренировалась стрелять из автомата. Затем женщину поставили дежурить на блокпост, а когда из-за беременности ей стало трудно выполнять свои обязанности - перевели охранять одну из админзданий Ясиноватой.

Когда пришло время рожать, женщина вернулась в Украинск, к семье.

Полиции женщина призналась, что жалеет о своем прошлом и выразила желание сотрудничать.

"Следователи проверяют деятельность женщины-боевика в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористов подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины. Согласно закону, женщина получит шанс освободиться от наказания", - добавили в полиции.

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Донецкая область, Донбасс, Боевик, "Малая".
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