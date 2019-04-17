Черкасский чиновник разворовывал средства на ремонт дорог

Новости Украины: Чиновника горсовета в прокуратуре подозревают в растрате бюджетных средств при ремонте дорог в областном центре.

Должностному лицу Черкасского городского совета сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в ходе проведения капитального ремонта дорожного покрытия в г. Черкассы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Так, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Черкасского горсовета при заключении договоров на проведение капитального ремонта дорог на улицах Черкасс.

"В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель одного из структурных подразделений управления жилищно-коммунального хозяйства Черкасского городского совета, который на момент совершения преступления работал на должности директора департамента жилищно-коммунального комплекса, в 2016 году в ходе выполнения работ по проведению капитального ремонта дорожного покрытия на 2 улицах в г. Черкассы совершил растрату средств городского бюджета г. Черкассы в особо крупных размерах на общую сумму почти 538 тыс. грн", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств должностному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия.

В прокуратуре также уточнили, что санкции ч. 5 ст. 191 УК Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.