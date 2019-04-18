В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов

Новости Украины: В Киеве, на территории ландшафтного парка 25 апреля, откроется выставка тюльпанов.

Открытие девятой ежегодной выставки тюльпанов на территории Печерского ландшафтного парка “Певческое поле” состоится 25 апреля. Об этом сообщает КГГА.

"Киевзеленстрой" и районные управления зелеными насаждениями приглашают киевлян и гостей столицы в мир сказок. Ведь цветочные инсталляции выставки посвящены сюжетам известных сказок про Золушку, Аладдина, Золотую рыбку, Алые паруса и другим. Как обещают организаторы, "даже взрослые почувствуют себя, как в детстве, в удивительном месте, где реальность сливается со сказкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех недель гости “Певческого поля” (ул. Лаврская, 33) смогут увидеть цветение более десяти новых сортов тюльпанов - всего 180 тыс. цветов. На территории экспозиции также будут работать цветочная и хендмейд-ярмарки, детская зона, веревочный парк. Кроме того, отмечают в КГГА, для всех гостей готовят развлекательную программу.