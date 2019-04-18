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Захват заложников в отделении "Укрпочты": суд продлил арест обвиняемого

Захват заложников в отделении "Укрпочты": суд продлил арест обвиняемого
06:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Обвиняемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове продлили арест.

Киевский районный суд г.Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Безуху, обвиняемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты".

"Продлили обвиняемому меру пресечения на 60 суток. Заседание отложили по просьбе адвоката, которая спешила в другое заседание", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду. Дату следующего заседания сообщат позже.

Напоминаем, днем 30 декабря 2017 года Владимир Безух забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а В.Безух задержан.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении В.Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова. В.Безуху инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

12 июля 2018 года В.Безух в суде признал свою вину в части захвата заложников в отделении почты и не признал вину в части хранения наркотиков.

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Суд, Арест, Тюрьма, Укрпочта, Продлили.
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