В Херсоне грабителя с игрушечным пистолетом выдал его же пакет

Новости Украины: Злоумышленник систематически грабил сеть магазинов в Херсоне с игрушечным пистолетом.

Херсонские правоохранители задержали злоумышленника, который подозревается в систематических ограблениях одной сети магазинов при использовании игрушечного пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

В сообщении отмечается, что мужчина за последние несколько месяцев совершил 4 нападения на магазины одной сети, действуя по одной схеме: врывался в помещение в маске, камуфляжной форме и, угрожая кассиру игрушечным пистолетом, забирал деньги из кассы. Убытки от такой «деятельности» составляют 15 тыс грн.

Полицейские отмечает, что последнее преступление произошло в Днепровском районе Херсона, но кассир магазина сумела дать отпор преступнику, после чего тот убежал, а девушка сообщила о случившемся правоохранителям. Полицейские провели опрос пострадавших, установив приметы мужчины-злоумышленника.

Изучив данные с камер видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина во время ограблений носил с собой большой пакет. Внутри помещения он был в камуфляжной куртке и с пакетом, а по информации с других камер он был уже в другой куртке, но с тем же пакетом, что его и выдало.

Оперативники задержали злоумышленника буквально через пол часа на улицах Мира и Черноморской. При нем был пакет, в котором находилась сменная одежда, маска, перчатки и игрушечный пистолет.

По информации руководителя Днепровского отделения полиции Роман Мартынов, подозреваемому 25 лет, он уже был судим за нанесение телесных повреждений.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.187 ККУ «Разбой». Мужчине угрожает от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.