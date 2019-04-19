В Киеве киберполиция задержала взломщика соцтраниц

Новости Украины: Молодой киевлянин предлагал хакерские услуги на закрытых форумах и "на заказ" взламывал аккаунты в соцсетях.

Парень придумал целую схему по незаконному сбору персональной информации. Так, 24-летний киевлянин для взлома соцстраниц использовал созданные им самим фишинговые сайты.

Все, что удавалось получить благодаря несанкционированным взломам, парень продавал заказчикам. Свои услуги он предлагал на закрытых хакерских форумах. В частности он "добывал" и сбывал заказчикам идентификаторы доступа к социальным страницам и электронным адресам. Для этого создавал "копии" страниц доступа к соцсетям, а ссылки на них рассылал по почте. В письме жертву просили подтвердить регистрацию и ввести пароль. Как только пользователь переходил по указанной ссылке и вводил конфиденциальные данные, киберпреступник получал доступ к страницам.

В дальнейшем полученная информация передавалась "покупателям". В зависимости от сложности услуг стоимость на них варьировалась. Также нарушить закона продавал опасное программное обеспечение на тех же закрытых форумах. Вирусы, которыми промышлял парень, помогали собирать данные о паролях и даже электронных счетов.

Задержали киберпреступника по месту его проживания. Полицейские также произвели обыск помещения и извлекли компьютерную технику. Во время осмотра аппаратуры сотрудники киберполиции установили, что часть информации, которую удалось получить хакеру, была удалена. На данный момент специалисты занимаются восстановлением данных, чтобы использовать в качестве доказательств. По факту нарушения закона было начато уголовное производство согласно статье 361-1 Криминального Кодекса Украины (Создание с целью использования, распространения или сбыта опасных программных или технических средств).