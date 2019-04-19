Дебаты на "Олимпийском": Въезд в Киев осложнен

Новости Украины: В МВД сообщает о сложной транспортной ситуации на въезде в Киев и просит водителей отнестись с пониманием.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества людей, прибывающих на дебаты кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны", - сказал Яровый.

Он добавил, что полицейские работают над ее решением.

Водителей призвали относиться с пониманием.

В МВД отметили, что ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.