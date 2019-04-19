В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ

Новости Украины: Возле линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ.

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) разбился вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что в 20:45 18 апреля команда СММ запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами Донецкой области.

В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи населенного пункта Угледар (подконтрольный правительству, 48 км на юго-запад от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения).

"Действие радиопомех продолжалась до 02:35, когда команда Миссии потеряла контроль над БПЛА, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от н. п. Степановка", - сообщают в организации.

По оценке специалистов, БПЛА разбился в 02:36 в районе на запад от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км на северо-восток от Донецка) и на северо-восток от н. п. Новгородское (подконтрольное правительству, 35 км на север от Донецка).

В ОБСЕ считают, что пока слишком рано делать выводы относительно причин инцидента. Район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается заминированным, а потому доступ СММ к этому району крайне ограничен. Днем 19 апреля погодные условия не позволили осуществить полет БПЛА среднего радиуса действия. Миссия принимает неотложные меры для установления местоположения БПЛА дальнего радиуса действия и сообщит о полученных результатах.