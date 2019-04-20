На Харьковщине задержана группа наркозакладчиков

Новости Украины: В Харьковской области задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков.

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в области и Основянского отдела полиции задержали группу наркозакладчиков, которые реализовывали метадон на территории Харькова и области.

"В настоящее время установлено шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 45 лет. Четверо из них - жители Барвенково Харьковской области, двое - Харькова", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По данным следствия, задержанные принимали заказы от покупателей на мобильный телефон.

При задержании у них изъято 100 т.н. "чеков" с метадоном весом 0,25 г каждый. Кроме того, предварительно следственным путем установлен ряд эпизодов массового сбыта метадона (в общей сложности - 250 "чеков"). Досудебное расследование проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч.2 ст.307 УК Украины). Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.