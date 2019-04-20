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Женщина на Одесчине призналась, что выбросила младенца в выгребную яму

Женщина на Одесчине призналась, что выбросила младенца в выгребную яму
10:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В Одесской области женщина выбросила в выгребную яму новорожденного сына.

В Березовском районе Одесской области женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне в полицию обратилась 31-летняя местная жительница и сообщила, что еще в ночь на 2 апреля она дома родила мертвого мальчика, тело которого, испугавшись, выбросила в выгребную яму.

Установлено, что во время беременности женщина на учете врачей ни находилась, рожала без медицинской помощи. Кроме того, роженица уже имеет несовершеннолетнюю дочь, которая сейчас воспитывается в детском приюте.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Во время поверхностного осмотра внешних следов насилия на теле младенца не обнаружено. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Убийство, Одесская область, Смерть, Новорожденный, Младенец.
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