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Россияне 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Россияне 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
10:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Российские боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет.

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пищевик; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;трижды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Новоселовка вторая" - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Золотое и Майорское.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, один - получил ранения.

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Боевики, Донбасс, Минс, ООС.
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