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Житель Херсона по кличке "Кот" получил 10 лет за участие в группировке "ДНР"

Житель Херсона по кличке "Кот" получил 10 лет за участие в группировке "ДНР"
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины: В Донецкой области к 10 годам лишения свободы заочно приговорен боевик «ДНР» по кличке «Кот».

Арбитражный суд Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР» по кличке «Кот».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что летом 2014 года житель Херсона выехал на оккупированную территорию и вступил в ряды незаконных вооруженных формирований террористов в Дебальцево. Главари террористов назначили его командиром батальона так называемых «Вооруженных сил «ДНР».

В составе террористической группировки боевик занимался подбором и подготовкой «личного состава», организовывал контроль дежурства на блокпостах, обеспечивал контрольно-пропускной режим в захваченных административных зданиях и территориях. За активное участие в боевых действиях против сил АТО террористы наградили его медалью «За боевые заслуги».

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания боевика и приведения судебного решения в исполнение.

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СБУ, Донбасс, ОРДЛО, Арбитражный суд Донецкой области.
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