В одесском ТРЦ сильное задымления из-за пожара в соседнем здании

Новости Украины: В Одессе правоохранители из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Пятый элемент".

В Приморском районе Одессы правоохранители из-за пожара эвакуируют людей из торгово-развлекательного центра «Пятый элемент».

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, на втором этаже здания на улице Черняховского наблюдается сильное задымление.

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников. Причина задымления устанавливается.

К 4-этажному торговому центру вплотную примыкает 12-этажное здание, в котором, по словам очевидцев, и произошел пожар.

На подъездах к месту ЧП полиция перекрыла движение транспорта.

Данный микрорайон очень оживлен – рядом много транспортных развязок, жилые дома, магазины и пр.