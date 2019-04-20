Мальчик по пути в церковь на Львовщине попал под колеса грузовика

Новости Украины: Водитель грузовика во Львовской области допустил наезд на маленького мальчика, следующего в церковь.

В Каменка-Бугском районе Львовской области сегодня в результате наезда грузового автомобиля погиб ребенок.

Как сообщила корреспонденту начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте на трассе Киев-Чоп.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается возраст и личность ребенка, а также обстоятельства ДТП», - сообщила Добровольская.

По данным полиции, погиб мальчик, которому на вид, ориентировочно, 7 лет.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которое сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, смертельное ДТП произошло в поселке Запытив в 11.29.

«Грузовик Renault совершила наезд на мальчика возрастом около 9 лет. По словам свидетелей, мальчик шел на учебу в церковь и переходил по пешеходному переходу. Одна машина остановилась, фура не успела. Протащил ребенка под колесом еще где-то семь метров. Водителя фуры от самосуда забрали на экспертизу», - сообщил Зинкевич.

Напомним, легковушка при столкновении с грузовиком спровоцировала ДТП пассажирского автобуса в Казахстане.