Власти Киева очистили столицу от 5 кубометров мусора

Новости Украины: В Киеве во время толоки расчистили более 40 замусоренных локаций и вывезли 5 тысяч кубометров мусора.

В Киеве сегодня во время толоки по случаю Дня окружающей среды расчистили более 40 замусоренных локаций и вывезли 5 тыс. кубометров мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, сегодня киевляне убирали в местах, где постоянно образуются стихийные свалки, - у рек и озер, где мусор мешками выбрасывают неизвестные.

В частности, сегодня убирали на Совских прудах, площади Тараса Шевченко и Минском шоссе, в парке Владимирская горка, на Пейзажной аллее, в парках «Наталка», им. Потапова, «Спутник», Лугопарк, на Парковой дороге, территории в Пуще-Водице, у реки Лыбидь, у озер Вулик, Срибный кил, Прирва, на улице Пуховской (возле ТЭЦ №6), территорию под мостом им. Патона и другие.

В проведении толоки участвовали около 9 тысяч человек.

По результатам уборки из локаций вывезли почти 5 тысяч кубометров мусора.