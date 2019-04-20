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Власти Киева очистили столицу от 5 кубометров мусора

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Власти Киева очистили столицу от 5 кубометров мусора
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины: В Киеве во время толоки расчистили более 40 замусоренных локаций и вывезли 5 тысяч кубометров мусора.

В Киеве сегодня во время толоки по случаю Дня окружающей среды расчистили более 40 замусоренных локаций и вывезли 5 тыс. кубометров мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, сегодня киевляне убирали в местах, где постоянно образуются стихийные свалки, - у рек и озер, где мусор мешками выбрасывают неизвестные.

В частности, сегодня убирали на Совских прудах, площади Тараса Шевченко и Минском шоссе, в парке Владимирская горка, на Пейзажной аллее, в парках «Наталка», им. Потапова, «Спутник», Лугопарк, на Парковой дороге, территории в Пуще-Водице, у реки Лыбидь, у озер Вулик, Срибный кил, Прирва, на улице Пуховской (возле ТЭЦ №6), территорию под мостом им. Патона и другие.

В проведении толоки участвовали около 9 тысяч человек.

По результатам уборки из локаций вывезли почти 5 тысяч кубометров мусора.

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Киев, КГГА, Мусор, Уборка мусора.
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