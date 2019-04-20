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Суббота, 20.04.2019
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
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Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе

Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику к линии разграничения.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, сосредоточивая тяжелое вооружение за пределами разрешенной зоны.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.

В отчете указано, что 12 апреля БПЛА зафиксировал два миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм неподалеку от поселка Широкая Балка. Также 13 апреля было зафиксировано два танка Т-72, которые находились в жилом районе поселка Сосновское. Вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" миссией ОБСЕ было зафиксировано семь РСЗО БМ-21 "Град", семь самоходных гаубиц 2С1 и пять гаубиц 2А65 "Мста-Б" и пять Д-30 "Лягушка", а также на территории бывшего аэропорта семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35.

А уже 15 апреля миссия зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" и четыре танка Т-72 вблизи населенного пункта Свободное на юг от Донецка, в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Также представители миссии ОБСЕ сообщили, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации создают постоянные ограничения свободы передвижения и запреты доступа наблюдательной мониторинговой миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях, что является грубым нарушением.

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ОБСЕ, Донбасс, Линия разграничения, ОРДЛО, ООС.
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