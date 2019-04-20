Новости Украины: В Днепропетровской области стреляли в общественного активиста Евгения Найду, также пострадали две женщины.

В центре города Каменского Днепропетровской области, напротив здания городского совета, произошла стрельба, вследствие которой пострадали общественный активист и две женщины. Об этом сообщили в Каменском отделе полиции.

"Выстрелы были осуществлены около 16.20, стреляли в общественного активиста Евгения Найду. Также пострадали две женщины. Стрельба проводилась из Daewoo зеленого цвета. На месте работает полиция, объявлен план "Перехват", - сообщили в полиции.

Как рассказали свидетели, из Lanos зеленого цвета с признаками такси (шашками) вышел человек в маске, осуществил два выстрела из обреза у Евгения Найду и скрылся с места преступления на том же автомобиле.

В прошлом году, 15 августа, между Найдой и заведующим гнойно-септическим отделением 7-й городской больницы Каменского Дмитрием Руденко произошел конфликт, после которого последний обратился в полицию с заявлением об избиении. По этому факту было возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство).