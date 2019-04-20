Центральный вокзал Киева "заминировал" нетрезвый житель области

Столичные правоохранители осмотрели Центральный железнодорожный вокзал после сообщения о минировании и никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Правоохранители провели проверку объекта, никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На момент осмотра эвакуировали 950 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили и задержали псевдоминера в Киевской области.
"Им оказался 29-летний житель пгт Калиновка. Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним общаются следователи", - сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, в полицию в субботу позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители провели тщательный осмотр здания и прилегающей к ней территории.