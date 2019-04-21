Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Украинцы в Праге выстроились в огромную очередь у избирательного участка
Украинцы в Праге выстроились в огромную очередь у избирательного участка
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим

В Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста

В Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста
09:51 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Сотрудники полиции Черкасской области задержали двух подозреваемых в убийстве женщины-таксиста, жительницы Киева.

В Черкасской области правоохранителями задержаны подозреваемые в убийстве женщины-таксиста, возбуждено уголовное производство по двум статьям, сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции региона, к убийству женщины, жительницы г.Киева, причастны двое жителей Звенигородского района. Один из них находился в розыске за совершение тяжких преступлений. По месту их жительства обнаружен пистолет, из которого была убита потерпевшая. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 и 289 УК Украины.

Сообщение об исчезновении женщины-таксиста поступило в полицию от жительницы города Киева – матери пропавшей. Женщина рассказала, что утром ее дочь на автомобиле выехала в направлении Черкасской области, но уже длительное время на связь не выходит.

Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что действительно, автомобиль пропавшей может находиться на территории Звенигородского района. Немедленно было подготовлено и разослано ориентирование на указанный автомобиль.

"В связи с тем, что весь личный состав задействован на обеспечение общественной безопасности на избирательных участках, поиск данного автомобиля осуществляло руководство Звенигороского отдела полиции, криминальной полиции области и следственного управления. Кроме того, в Звенигородской район были направлены полицейские, находившиеся в резерве", – уточнили в ведомстве.

Во время проведения мероприятий правоохранители обнаружили пропавший автомобиль. Он находился в г.Ватутино (Звенигородский район), однако водителя в автомобиле не было. Полицейские установили, что на автомобиле приехали двое мужчин, которые находятся в доме, где припаркован автомобиль. Мужчины задержаны.

Во время обыска в доме полицейские обнаружили ключи от автомобиля потерпевшей и пистолет с глушителем. Как выяснили полицейские, злоумышленники, с целью завладения автомобилем убили потерпевшую. Тело женщины они оставили в лесополосе на территории Звенигородского района, присыпав строительным мусором.

Аброськин: Женщину-таксиста, которая исчезла в Черкасской области, нашли мертвой

Вещественные доказательства изъяты. В рамках уголовного производства, которое возбуждено по ст.115 (умышленное убийство) и ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины продолжаются следственные действия. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Убийство, НПУ, Звенигородский район, Задержание подозреваемых, Женщина-таксист, Жительница Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Беринчик решением судей победил Аракаву
03 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
04 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Беринчик - Аракава: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ДТП попала Жена &quot;радикала&quot; Мосийчука
В ДТП попала Жена "радикала" Мосийчука
Сегодня проходят выборы в Северной Македонии: в бюллетене всего 3 кандидата
Северная Македония выбирает среди 3 кандидатов
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств
Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь